Motorunda arıza meydana gelen gemi Yenikapı'ya çekildi - Son Dakika

Motorunda arıza meydana gelen gemi Yenikapı'ya çekildi

14.10.2020 07:56
Motorunda arıza meydana gelen gemi Yenikapı'ya çekildi, System.String[]

BEYKOZ açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi römorkörlerle Yenikapı'daki demirleme sahasına çekildi.

BEYKOZ açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi römorkörlerle Yenikapı'daki demirleme sahasına çekildi.

İspanya'daki Cadiz Limanı'na giden 158 metre uzunluğundaki 'Santorini' isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçtiği sırada Beykoz açıklarında motor arızası verdi. Arıza nedeniyle boğazda sürüklenmeye başlayan gemi bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botları ve römorkörler tarafından çekilerek Yenikapı'daki demirleme sahasına götürüldü.

Yenikapı'daki demirleme sahasına demirleyen gemi motor arızası giderildikten sonra yoluna devam edecek.


- İstanbul
Motorunda arıza meydana gelen gemi Yenikapı'ya çekildi

Kuru Yük Gemisi, Yenikapı, Beykoz, Gemi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motorunda arıza meydana gelen gemi Yenikapı'ya çekildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti Ataşehir'de bir genç, salıncak demirlerine asılı halde ölü bulundu AYM üyesinin tartışmalı darbe iması paylaşımına hükümetten peş peşe tepki! İstifa çağrısı da geldi Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek
Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı         
07:43
Ermenistan'ın sivil halkı vurmak için konuşlandırdığı füze sistemi etkisiz hale getirildi Ermenistan'ın sivil halkı vurmak için konuşlandırdığı füze sistemi etkisiz hale getirildi         
07:18
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı         
22:49
Inter, Bayern Münih'ten Eriksen karşılığında Boateng'i almayı planlıyor Inter, Bayern Münih'ten Eriksen karşılığında Boateng'i almayı planlıyor         
21:36
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü         
18:35
Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı         
16:00
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Kedilere işkence görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Kedilere işkence görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
15:41
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 08:08:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Motorunda arıza meydana gelen gemi Yenikapı'ya çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei