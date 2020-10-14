Motorunda arıza meydana gelen gemi Yenikapı'ya çekildi - Son Dakika

Motorunda arıza meydana gelen gemi Yenikapı'ya çekildi
14.10.2020 07:56
BEYKOZ açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi römorkörlerle Yenikapı'daki demirleme sahasına çekildi.
BEYKOZ açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi römorkörlerle Yenikapı'daki demirleme sahasına çekildi.
İspanya'daki Cadiz Limanı'na giden 158 metre uzunluğundaki 'Santorini' isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçtiği sırada Beykoz açıklarında motor arızası verdi. Arıza nedeniyle boğazda sürüklenmeye başlayan gemi bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botları ve römorkörler tarafından çekilerek Yenikapı'daki demirleme sahasına götürüldü.
Yenikapı'daki demirleme sahasına demirleyen gemi motor arızası giderildikten sonra yoluna devam edecek.
- İstanbul
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