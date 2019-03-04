Motorundan Alev Alan Lpg'li Otomobil Yandı
1 saat önce
BURSA'da seyir halindeyken moturundan alev alan LPG'li otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
BURSA'da seyir halindeyken moturundan alev alan LPG'li otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Sürücü, C.B. son andan araçtan çıkarak yanmaktan kurtuldu.
Olay, merkez Yıldırım
ilçesi Otosansit mevkiinde, öğle saatlerinde meydana geldi. Ankara
'dan Bursa
istikametine giden C.B. yönetimindeki 16 LAM 55 plakalı otomobil, hareket halindeyken bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı. Sürücü C.B., çıkan dumanı fark edince aracı durdu. Araçtan inen sürücü ile çevredekiler, itfaiye ve polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, polis aracın LPG'li olması nedeni çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.
- Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:34 Kaynak: DHA
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