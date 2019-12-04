Son Dakika Haberleri: Motorundan sesler gelmeye başlayınca park ettiği araç alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Motorundan sesler gelmeye başlayınca park ettiği araç alev alev yandı - Son Dakika

Motorundan sesler gelmeye başlayınca park ettiği araç alev alev yandı

6 saat önce

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir araç alev alev yandı.

Motorundan sesler gelmeye başlayınca park ettiği araç alev alev yandı, System.String[]

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir araç alev alev yandı.


Olay ilçeye bağlı Ataköy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 18: 15 sularında Çaykara'ya gitmekte olan Kazım Ayvacı, 61 FE 742 plakalı aracından bir ses çıktığını fark ederek aracı yolun kenarına park etti. Bir süre sonra araç kendiliğinden yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araç çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TRABZON

Trabzon, Çaykara, Ataköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:05 Kaynak: İHA
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