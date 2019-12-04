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Motorundan sesler gelmeye başlayınca park ettiği araç alev alev yandı
6 saat önce
Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir araç alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:05 Kaynak: İHA
Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir araç alev alev yandı.
Olay ilçeye bağlı Ataköy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 18: 15 sularında Çaykara'ya gitmekte olan Kazım Ayvacı, 61 FE 742 plakalı aracından bir ses çıktığını fark ederek aracı yolun kenarına park etti. Bir süre sonra araç kendiliğinden yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araç çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TRABZON
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