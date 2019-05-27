Motorunu 5 saniye içinde çaldılar
1 saat önce
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde üç gün önce aldığı motorunu sabah yerinde göremeyen kişi büyük şok yaşadı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:05 Kaynak: İHA
'un Kadıköy
ilçesinde üç gün önce aldığı motorunu sabah yerinde göremeyen kişi büyük şok yaşadı. Motor hırsızlığı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hırsızlık, Kadıköy ilçesi Hasanpaşa
Mahallesi Kerim Gökay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde park halinde bulunan Ensar Kuş'a ait 34 ZA 5298 plakalı motosiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Sabah
motosikletinin olmadığını fark eden Ensar Kuş durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerası incelemelerinde hırsızlık yerine motosikleti ile gelen kimliği belirsiz bir kişinin park halinde duran motoru 5 saniye içinde alıp götürdüğü görülüyor. Polis
hırsızın bulunması için inceleme başlattı.
(İHA)
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