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Motorunu çalan hırsızlara seslendi: Bir tencere tarhana yapıp iki gün içen adamım, motorumu geri getirsinler - Son Dakika

Motorunu çalan hırsızlara seslendi: Bir tencere tarhana yapıp iki gün içen adamım, motorumu geri getirsinler

12.01.2022 20:49

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık bir ay önce evinin önünden çalınan motosikletini bulmak için seferber olan Fatih Öztürk, hırsızlara seslendi. Motorunun taksitinin bitmediği belirten Öztürk, "Ben yevmiye alarak geçimimi sağlayan biriyim. Bir tencere tarhana yapıp, iki gün yiyen adamız. Biz zengin çocuğu değiliz. Bana yardımcı olunsun, hırsızlar motorumu getirsin. Daha motorumun borcu duruyor" ifadelerini kullandı.

Serik ilçesine bağlı Merkez mahallesinde yaşayan ve budama işinde yevmiye usulü çalışan Fatih Öztürk, eşini iş yerine bırakmak için gece yatağından kalktı. Motosikletini yerinde göremeyince büyük üzüntü yaşadı. Yeni aldığı ve taksitini ödediği motosikletini bulmak için dedektif gibi iz süren ve ilçede bulunan tüm kameraları tek tek inceleyen Öztürk, " Bir tencere tarhana yapıp, iki gün yiyen adamız" diyerek hırsızlara motosikletini getirmeleri çağrısında bulundu.

"HALEN BORCU DURUYOR"

Çalınan motosikletin bulunması için polis ekiplerine haber verdiğini ve güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde motosikletinin bir kadın bir erkek tarafından çalındığını belirten Fatih Öztürk, "Akşam saat 21.45 sıralarında benim burada motosikletin kilidini kırarak, bir kadın bir erkek çalıyorlar. Komşumla budama işine gittik yorulduk geldim eve akşam saat 21.30 gibi yattık. Saat 21: 48 gibi kamera kayıtlarında gözüküyor ve motorum buradan çalınıyor. Plakasına tekme vurulup kırılıyor. Gece 00.00 gibi hastanede çalışan eşimi bırakmak için kalktım, baktım motosikletim yerinde yok. Az ilerimizde komşum var onun kamerasına baktık. Bir bayan bir erkek motosikletimi kaktırarak götürmüş. Yol üzerinde 6 tane kamera kaydına baktığımda motoru, Cumalı Mahallesine kadar götürüyor. Daha sonra polise ihbarda bulunarak, kamera kayıtlarını verdim. Ben yevmiye alarak geçimimi sağlayan biriyim. Bir tencere tarhana yapıp, iki gün yiyen adamız. Biz zengin çocuğu değiliz. Bana yardımcı olunsun, hırsızlar motorumu getirsin. Daha motorumun borcu duruyor, taksitle almıştım" dedi.

Motorunu çalan hırsızlara seslendi: Bir tencere tarhana yapıp iki gün içen adamım, motorumu geri getirsinler
Motorunu çalan hırsızlara seslendi: Bir tencere tarhana yapıp iki gün içen adamım, motorumu geri getirsinler
Motorunu çalan hırsızlara seslendi: Bir tencere tarhana yapıp iki gün içen adamım, motorumu geri getirsinler
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Fatih Öztürk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motorunu çalan hırsızlara seslendi: Bir tencere tarhana yapıp iki gün içen adamım, motorumu geri getirsinler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorunu çalan hırsızlara seslendi: Bir tencere tarhana yapıp iki gün içen adamım, motorumu geri getirsinler - Son Dakika
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