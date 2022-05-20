Motorunu çalan şüphelilerden kaçmak için taksi çaldı, kaza yapıp polise yakalandı - Son Dakika
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Motorunu çalan şüphelilerden kaçmak için taksi çaldı, kaza yapıp polise yakalandı

20.05.2022 02:18
Motorunu çalan şüphelilerden kaçmak için taksi çaldı, kaza yapıp polise yakalandı

Motorunu çalan şüphelilerden kaçmak için taksi çaldı, kaza yapıp polise yakalandı Adana'da bıçak zoruyla motorunun çalındığını öne süren kişi, motosikletini çalan kişilerden kaçmak için bir ticari taksi çaldı.

Motorunu çalan şüphelilerden kaçmak için taksi çaldı, kaza yapıp polise yakalandı

ADANA - Adana'da bıçak zoruyla motorunun çalındığını öne süren kişi, motosikletini çalan kişilerden kaçmak için bir ticari taksi çaldı. Çaldığı ticari taksiyle polislerden kaçan kişi bir apartmanın duvarına çarpınca yakalandı.

İddiaya göre, Erhan Z.'ye iki kişi bıçak çekerek motosikletini çaldı. Daha sonra bu şüpheliler bıçakla Erhan Z.'yi kovaladı. Bunun üzerine Erhan Z., bir ticari taksiyi çalarak kaçmaya başladı. Taksinin sürücüsü durumu polise bildirdi. Polis ticari taksiyi görmesi üzerine peşine düştü. Kaçmaya devam eden Erhan Z., bir apartmanın duvarına çarpınca yakalandı.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Erhan Z.," Motorumu çaldılar, motorumu 2 şahıs çaldı. Canımı kurtarmak için arabayı çaldım." dedi

Vücudunun çeşitli yerlerinde darp yarası olan Erhan Z., hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin altına gözaltına alınan Erhan Z. polis merkezine götürüldü.

Motorunu çalan şüphelilerden kaçmak için taksi çaldı, kaza yapıp polise yakalandı
Motorunu çalan şüphelilerden kaçmak için taksi çaldı, kaza yapıp polise yakalandı
Motorunu çalan şüphelilerden kaçmak için taksi çaldı, kaza yapıp polise yakalandı
Motorunu çalan şüphelilerden kaçmak için taksi çaldı, kaza yapıp polise yakalandı
Motorunu çalan şüphelilerden kaçmak için taksi çaldı, kaza yapıp polise yakalandı
Motorunu çalan şüphelilerden kaçmak için taksi çaldı, kaza yapıp polise yakalandı
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motorunu çalan şüphelilerden kaçmak için taksi çaldı, kaza yapıp polise yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorunu çalan şüphelilerden kaçmak için taksi çaldı, kaza yapıp polise yakalandı - Son Dakika
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