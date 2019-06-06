Son Dakika Haberleri: Motoruyla düştüğü dağlık alanda mahsur kalan şahsı ekipler kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Motoruyla düştüğü dağlık alanda mahsur kalan şahsı ekipler kurtardı

37 dakika önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan dağlık arazide, arazi motoruyla düşerek yaralanan şahsı Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi Derneği ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Motoruyla düştüğü dağlık alanda mahsur kalan şahsı ekipler kurtardı, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan dağlık arazide, arazi motoruyla düşerek yaralanan şahsı Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi Derneği ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay, Akyazı ilçesi Altındere Mahallesi dağlık bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dağlık alanda arazi A.E. isimli bir kişinin, motoruyla gezerken düşerek yaralandığı ihbarını alan Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi Derneği ekipleri ATV isimli araçla olay yerine kısa sürede gitti. 3 kilometrelik dağ tırmanan ekipler sonunda yaralı kişiye ulaştı. Yaralıya ulaşan ekipler yaralıya destekleme yaparak ATV aracına kadar getirdi. Yaralıyı alan ekipler ilçe merkezine gelerek yaralıyı sağlık ekiplerine teslim ettiği öğrenildi.
(Ali Yıldırım/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:05 Kaynak: İHA
Sakarya, Akyazı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli'de yanan tekstil fabrikasından acı haber geldi: 5 ölü Özel harekat polisleri kuyumcu dükkanına sis bombası atarak operasyon düzenledi! Bakan Soylu, kendisini "Akıllı ol" diye tehdit eden vatandaşla ilgili konuştu: Adamın kim olduğu ortaya çıktı FETÖ'den ihraç edilen eski kaymakam 50 metreden aşağıya yuvarlandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 22:42:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motoruyla düştüğü dağlık alanda mahsur kalan şahsı ekipler kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]