Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Motoruyla ilerlerken bir anda ön kaldıran genç, saniyeler içinde dengesini kaybederek düştü.
Motorundan düşen gencin sinir krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. O anlar sosyal medyada çok konuşulurken, bazı kullanıcılar tarafından "İyi olmuş, düzgün gitseydi" yorumları yapıldı.
Son Dakika › Sosyal Medya › Motoruyla ön kaldırırken kaza yapan genç sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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