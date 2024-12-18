Motoruyla ön kaldırırken kaza yapan genç sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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Motoruyla ön kaldırırken kaza yapan genç sinir krizi geçirdi

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Motoru ile ön kaldırmaya çalışırken kaza yapan gencin sinir krizi geçirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

18.12.2024 11:28
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Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Motoruyla ilerlerken bir anda ön kaldıran genç, saniyeler içinde dengesini kaybederek düştü.

Motorundan düşen gencin sinir krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. O anlar sosyal medyada çok konuşulurken, bazı kullanıcılar tarafından "İyi olmuş, düzgün gitseydi" yorumları yapıldı.

Motoruyla ön kaldırırken kaza yapan genç sinir krizi geçirdi

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Son Dakika Sosyal Medya Motoruyla ön kaldırırken kaza yapan genç sinir krizi geçirdi - Son Dakika

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