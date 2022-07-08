Alabora olan teknenin arka kısmı suya gömüldü. Ön kısmındaki kamaralar kapalı olması nedeniyle hava tankı görevi görünce teknenin ön kısmı suya gömülmedi. Uç kısmı su yüzeyinde kalan tekne kıyıya doğru sürüklendi. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri olay yerine gitti. Ekipler, çevre kirliliğine karşı yat çevresinde güvenlik önlemi aldı. Motoryatın, rüzgarın hızı azalınca kurtarılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motoryat suya gömüldü, 3 kişi bota binerek kurtuldu - Son Dakika

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