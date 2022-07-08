Motoryat suya gömüldü, 3 kişi bota binerek kurtuldu - Son Dakika
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Motoryat suya gömüldü, 3 kişi bota binerek kurtuldu

08.07.2022 20:20
Motoryat suya gömüldü, 3 kişi bota binerek kurtuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su alarak alabora olan motoryattaki 3 kişi bota binerek kurtuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su alarak alabora olan motoryattaki 3 kişi bota binerek kurtuldu.

Yalıkavak ve Gündoğan Mahallesi arasındaki Kızılburun mevkisi açıklarında seyreden 22 metre uzunluğundaki "Alien" isimli İngiliz bayraklı motoryat, alt tarafındaki delik nedeniyle su aldı. Batmaya başlayan teknedeki 3 kişi, teknedeki botu denize indirip bota binerek kurtuldu.

Alabora olan teknenin arka kısmı suya gömüldü. Ön kısmındaki kamaralar kapalı olması nedeniyle hava tankı görevi görünce teknenin ön kısmı suya gömülmedi. Uç kısmı su yüzeyinde kalan tekne kıyıya doğru sürüklendi. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri olay yerine gitti. Ekipler, çevre kirliliğine karşı yat çevresinde güvenlik önlemi aldı. Motoryatın, rüzgarın hızı azalınca kurtarılacağı bildirildi.

(Hamdi Yörür - Eren Ayhan - İHA)

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ALABORA OLAN TEKNEDEKİ 3 KİŞİ YÜZEREK KURTULDU, 1 KİŞİ BOTLA KURTARILDI ALABORA OLAN TEKNEDEKİ 3 KİŞİ YÜZEREK KURTULDU, 1 KİŞİ BOTLA KURTARILDI Hurdaya dönen tırdan burnu bile kanamadan kurtuldu Hurdaya dönen tırdan burnu bile kanamadan kurtuldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motoryat suya gömüldü, 3 kişi bota binerek kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motoryat suya gömüldü, 3 kişi bota binerek kurtuldu - Son Dakika
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