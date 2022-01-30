Üye Girişi
Motosiklet alev alev yandı - Son Dakika

Motosiklet alev alev yandı

30.01.2022 22:28
Motosiklet alev alev yandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halindeki motosiklet alev alev yandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halindeki motosiklet alev alev yandı. Yangın çevredeki vatandaşların müdahalesi ile söndürülürken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Karasu ilçesi merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen motosiklete çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda motosiklet kullanılamaz hale geldi. - SAKARYA

YORUMLAR
500

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Sakarya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet alev alev yandı - Son Dakika


Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada         
21:58
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
21:39
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39
Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu         
14:41
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok         
13:48
Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li         
12:23
Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35
Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap         
22:04
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler         
20:36
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde         
19:18
Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı         
18:29
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12

Son Dakika Haberleri
21:57 Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada
21:57 Galatasaray çıldırdı! Gomis'ten sonra taraftarı mest edecek bir yıldız daha Aslan oldu
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu söz verdiği videoyu yayınladı: Elimde bir rapor var, bu rapor dünyada bir ilk
21:54 Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler
21:54 Cani adam, kendisini aldattığını iddia ettiği eski eşinin parmaklarını kesti
21:53 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!
20:52 Ali Babacan at üstünde akaryakıt fiyatlarını eleştirdi, Aile Bakanı Yanık'tan yanıt gecikmedi
20:46 Mostafa Mohamed, Galatasaray'a dönemiyor! Mısır, Afrika Kupası'nda finale bir adım daha yaklaştı
20:35 Beijing Kış Olimpiyatları'na robot garsonlar ve şefler damga vurdu
20:35 Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 22:38:30. #1.13#
SON DAKİKA: Motosiklet alev alev yandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement