Motosiklet almaya geldiği Samsun'da kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Motosiklet almaya geldiği Samsun'da kazada hayatını kaybetti

6 saat önce

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Motosiklet almaya geldiği Samsun'da kazada hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölen sürücünün Nevşehir'den Samsun'a motosiklet almaya geldiği öğrenildi.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara kara yolu 9. kilometresi Sarıışık mevkisinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Özkaya (31) idaresindeki 50 NC 760 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Ömer Özkaya, 112 acil servis ekiplerince ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada ölen sürücünün Nevşehir'den Samsun'a motosiklet almaya geldiği öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Nevşehir, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:56 Kaynak: İHA
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