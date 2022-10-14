MOTOSİKLET AMBULANSIN KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNMÜŞTÜ; YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

ESKİŞEHİR'de arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra yüzmek için girdiği Porsuk Çayı'nda boğularak kalbi duran ve motosiklet ambulansta görevli 2 paramedik sağlık görevlisinin 4 dakikada ulaşarak kalp masajıyla hayata döndürdüğü Ufuk Şarpal (59), yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti.

Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi'nde dün arkadaşlarıyla birlikte alkol Ufuk Şarpal, bir süre sonra yüzmek için Savtekin Caddesi yanından geçen Porsuk Çayı'na girdi. Kısa bir süre sonra suda kaybolan Şarpal boğuldu. Arkadaşları sağlık ekipleri ile polise haber verirken, suya girip Ufuk Şarpal'ı çay kenarına çıkardı. İhbar üzerine araçların giremediği Porsuk Çayı kenarına motosiklet ambulansla 4 dakikada ulaşan 2 paramedik sağlık görevlisi Ufuk Şarpal'ın kalbinin durduğunu belirleyerek kalp masajına yaptı. Gelen ambulansa kalp masajına devam edilerek alınan Şarpal, Eskişehir Şehr Hastanesi'ne kaldırılırken yolda sağlık çalışanlarının çabasıyla yeniden hayata döndürüldü.

İKİNCİ KEZ KALBİ DURDU

İlk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapılan Şarpal, ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Tedavisi sürerken bu sabah yeniden kalbi duran Ufuk Şarpal, ikinci kez kalp masajıyla hayata döndürüldü. Bilinci kapalı olan ve durumu ağırlaşan Şarpal, öğle saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İfadesi alınan arkadaşları, Ufuk Şarpal'ın birlikte alkol aldıktan sonra bir anda yüzmek için Porsuk Çayı'na girdiğini ve kısa sürede boğulduğunu görerek sudan çıkardıklarını söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.