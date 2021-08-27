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Motosiklet ambulansın 'altın dakika'sı trafiğe takılıyor - Son Dakika

Motosiklet ambulansın 'altın dakika'sı trafiğe takılıyor

27.08.2021 10:55
Motosiklet ambulansın 'altın dakika'sı trafiğe takılıyor, System.String[]

ANTALYA'da görev yapan motosikletli acil sağlık ekipleri, çoğunlukla kara ambulansının giremediği dar sokaklar veya sahildeki vakalara müdahale ediyor.

ANTALYA'da görev yapan motosikletli acil sağlık ekipleri, çoğunlukla kara ambulansının giremediği dar sokaklar veya sahildeki vakalara müdahale ediyor. 'Altın dakika' olarak bilinen ilk 3-5 dakikada hastaya ulaşmak için zamanla yarışan ekipler, trafikteki araçlarla da mücadele ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nca 2008 yılında yapılan projeyle göreve başlayan motosikletli acil sağlık ekipleri, Antalya'da da çalışmalarını yürütüyor. Turizm kentinde özellikle sahil bandında ve dar sokaklarda görev yapan motosiklet ambulanslar, daha çok, trafiğin yoğun olduğu veya ambulansın girmekte zorlandığı dar sokaklarda hizmet veriyor. Motosiklet ambulanslar, hızlı ve yüksek manevra kabiliyeti sayesinde 'altın dakika' olarak bilinen ilk 3-5 dakikada hastalara ulaşabiliyor.

İlk müdahaleyi yapan ekiplerin motosikletlerinde, hastaları yaşama bağlayacak olan, kara ambulansındaki gibi pek çok ekipman bulunuyor. Eğer hastanın hastaneye sevk edilmesi gerekiyorsa da kara ambulansı gelinceye kadar ilk müdahale yapılabiliyor. Henüz çok alışılmış bir uygulama olmadığı için, motosiklet ambulansları görenler, 'Hastayı nasıl götüreceksiniz' diye soruyor.ÖZELLİKLE MOTOSİKLET AMBULANS İSTENİYORMotosiklet ambulansın hızlı olmasından memnun kalan bazı vatandaşlar, ihtiyaçları olduğunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp özellikle motosiklet ambulans talep ediyor. Hastalara hızlı müdahale için ellerinden geleni yapan motosikletli ambulans ekiplerinin en büyük sıkıntılarından biri ise trafik oluyor. Motosikletten siren sesini duyan sürücüler, zaman zaman kara ambulansını göremediği için yol vermiyor. Zamanla yarışan sağlık ekipleri, böyle durumlarda trafikteki araçlarla mücadele ediyor.TRAFİKTEKİ ZORLUKLAR KASK KAMERASINA YANSIDIEkiplerin trafikte yaşadıkları, DHA tarafından görüntülenirken, bazı olaylar ise kasklarındaki kameralara yansıdı. Farklı zamanlarda çekilen görüntülerde birinin, müdahale için gelen sağlık ekibine saldırmaya çalıştığı yer aldı. Bir başka görüntüde ise vakaya ulaşmaya çalışan ekipler sirenleri açık olmasına rağmen trafikteki araçlar nedeniyle ilerleyemeyince motosikletteki sağlık görevlisi araçtan inip otomobil sürücülerini uyardı.'HASTAYI NASIL GÖTÜRECEĞİMİZ SORULUYOR'Trafikte motosikletli olmanın zorluklarını anlatan Acil Tıp Teknisyeni Özkan Esmek, "Motosiklete ayrı bir hevesim vardı zaten. Böyle bir birim kurulacağını öğrenince aday oldum. Seçildim ve 10 yıldır görevimin başındayım. Daha çok sahilde görev yapıyoruz. Boğulma, sıcak çarpması gibi vakalara müdahale ediyoruz. Şehir merkezinde trafik kazalarına bakıyoruz. Vatandaşlar bizi ilk gördüklerinde polis sanıyorlar. Polis olmadığımızı öğrenince hastayı nasıl götüreceğimizi soruyorlar. Biz de götürmediğimizi ancak tüm müdahaleyi yapabildiğimizi söyleyince hoşlarına gidiyor" dedi.'BİZE ALIŞTILAR'Yaklaşık 10 yıldır motosiklet ambulansta görev yaptığını söyleyen Emre Küçükbozbey ise şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan bu yana motosiklet kullanmaya bir hevesim vardı. Bunun neticesinde böyle bir uygulama yapılacağını duyunca bu işe gönül verdim. Daha çok sahil bölgesinde çalışıyoruz. Araçların yoğun olduğu veya kara ambulansının giremediği yerlerde vakalara müdahale ediyoruz. İlk başladığımız yıllarda çok tanınmayan bir sistem olduğu için vatandaşlar ne olduğunu bilmiyordu. Daha sonra göre göre bize alıştılar. Hatta artık özel istek olarak komuta merkezini arayarak özellikle 'Motosiklet ambulans gelsin. Onlar daha hızlı geliyor' diyenler oluyormuş."


Motosiklet ambulansın 'altın dakika'sı trafiğe takılıyor
Motosiklet ambulansın 'altın dakika'sı trafiğe takılıyor
Motosiklet ambulansın 'altın dakika'sı trafiğe takılıyor
Motosiklet ambulansın 'altın dakika'sı trafiğe takılıyor
Motosiklet ambulansın 'altın dakika'sı trafiğe takılıyor
Motosiklet ambulansın 'altın dakika'sı trafiğe takılıyor
Motosiklet ambulansın 'altın dakika'sı trafiğe takılıyor
Motosiklet ambulansın 'altın dakika'sı trafiğe takılıyor
Motosiklet ambulansın 'altın dakika'sı trafiğe takılıyor

Motosiklet, Antalya, Altın, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosiklet ambulansın 'altın dakika'sı trafiğe takılıyor - Son Dakika


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