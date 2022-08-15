Motosiklet ambulanslardan 3 ila 5 dakikada ilk müdahale

Motosiklet ambulanslardan 3-5 dakikada ilk müdahale

SAĞLIK Bakanlığı bünyesinde, ülke genelinde faaliyet gösteren 60 motosiklet ambulans ile trafiğin yoğun olduğu bulvar, cadde ve dar sokaklar ile park, bahçe ve mesire alanlarında acil durumdaki hastalara 3 ile 5 dakika arasında ilk müdahale yapılıyor. 100 litrelik bagaj hacmine sahip motosiklet ambulanslarda, normal ambulanslarda bulunan acil müdahale ekipmanının tümü yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın ülke genelinde faaliyet gösteren iki tekerli ambulansları, özellikle trafik kazaları ve silahla yaralanma gibi vakalara kısa sürede müdahale edilmesi noktasında önem taşıyor. Paramedik ve acil tıp teknisyeni olmak üzere 2'şer kişilik ekiplerin görev yaptığı motosiklet ambulanslar, trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokakları kısa sürede aşarak, 'altın dakikalar' olarak adlandırılan 3- 5 dakika içinde hastanın yanına ulaşıyor. İlk müdahale yapıldıktan sonra da gerekirse destek istenerek hastaneye nakil sağlanıyor. 100 litrelik bagaj hacmine sahip motosikletli ambulanslarda, oksijen tüpünden ileri hava yolu desteği için gerekli ekipmana kadar normal ambulanslarda bulunan acil müdahale ekipmanının tümü minimal düzeyde yer alıyor. Türkiye genelinde 60, başkentte ise 6 tane olan motosiklet ambulanslar, saat 08.00'den 21.00'e kadar vatandaşın sağlığı için kullanılıyor.