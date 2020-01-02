Motosiklet ara yoldan çıkan otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet ara yoldan çıkan otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Motosiklet ara yoldan çıkan otomobile çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe İlçesi Hasan Ercan Caddesi üzerinde motosiklet sürücüsü ara yoldan çıkan araca çarptı.

Motosiklet ara yoldan çıkan otomobile çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe İlçesi Hasan Ercan Caddesi üzerinde motosiklet sürücüsü ara yoldan çıkan araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Hasan Ercan Caddesi üzerinde meydana geldi. Ana yolda seyir halinde olan 07 MNG 57 plakalı motosiklet sürücüsü ara yoldan çıkan 48 N 2049 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:43 Kaynak: İHA
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