Motosiklet arıza yapınca başka motosikletli ayağı ile itti - Son Dakika

Motosiklet arıza yapınca başka motosikletli ayağı ile itti
01.12.2020 09:55
Motosiklet arıza yapınca başka motosikletli ayağı ile itti İstanbul'da bir motosiklet sürücüsünün, motosikleti arıza yapan başka bir sürücüye yaptığı yardım görenleri şaşırttı.
Motosiklet arıza yapınca başka motosikletli ayağı ile itti
İSTANBUL - İstanbul'da bir motosiklet sürücüsünün, motosikleti arıza yapan başka bir sürücüye yaptığı yardım görenleri şaşırttı.
Ataşehir'de geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde yaşanan olayda, arıza yapan bir motosikletliye, yoldan geçen başka bir motosikletli yardım etti. Arızalı motosikletin yanına yanaşan motosikletli, önündeki arızalı motosikleti ayağıyla ittirerek metrelerce ilerlemesini sağladı. Arızalı motosikletin ayakla ittirilerek ilerlemesine tanık olan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İki motosiklet sürücüsü, bu davranışlarıyla trafikte adeta faciaya davetiye çıkardı. Bir süre yan yana ilerleyen motosikletliler daha sonra gözden kayboldu.
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