Motosiklet bariyere çarptı: sürücü yaralandı, kasksız arkadaşı öldü

BODRUM'da, virajda kontrolden çıkan motosiklet, bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Mehmet Güneş (19) yaralanırken, arkasındaki kask takmadığı belirlenen arkadaşı Yakup Atış (19) ise öldü.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Bodrum- Turgutreis Karayolu Gürece mevkiinde meydana geldi. Turgutreis'ten Bodrum yönüne giden ve görgü tanıklarının ifadelerine göre aşırı süratli olduğu ileri sürülen Mehmet Gümüş yönetimindeki 07 TDS 47 plakalı yarış tipi motosiklet, girdiği virajda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Mehmet Güneş ile arkasındaki kasksız arkadaşı Yakup Atış yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Atış, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bacağında parçalı kırıklar bulunan ve taktığı kask sayesinde ölümden döndüğü belirtilen Güneş'in ise tedavisinin sürdüğü ifade edildi.