Motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız motosiklet, Samsun- Ankara kara yolu Paşapınarı mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Motosikletteki Rıza Özyerli (38) ve Yıldıray Bektaş (46), çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bektaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Özyerli ise sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosiklet, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:04 Kaynak: AA
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