MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI 1 ÖLÜ - Son Dakika
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MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI 1 ÖLÜ

6 saat önce

TEM bağlantı yolunda bir sürücü motosikletinin kontrolünü kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI 1 ÖLÜ, System.String[]
KAĞITHANE Okmeydanı - TEM bağlantı yolunda bir sürücü motosikletinin kontrolünü kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre savrulan sürücünün duran nabzı, yoldan geçen bir doktorun müdahalesi sonucu geri geldi. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan sürücü doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Okmeydanı - TEM bağlantı yolu Edirne istikametinde yaşandı. 34 BPP 170 plakalı motosiklet sürüsü Seyyit Erden (45) aniden motosikletinin kontrolünü kaybetti. Motosiklet yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrilirken Erden ise yaklaşık elli metre savrularak yola düşüp yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yaralı sürücünün yardımına koşarken bir yandan da sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada trafikteki bir doktor yaralı sürücünün yardımına koştu. Erden'in duran nabzı doktorun kalp masajı sonucu yeniden geri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede ameliyata alınan Erden doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle yolda Edirne yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken yolun temizlenmesinin ardından araç geçişi normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

"BARİYERİN ÜZERİNDEN TAKLA ATARAK YOLA DÜŞTÜ"

Kazayı görüp yaralı sürücüye yardıma koşanlardan Ahmet Demirci kazayla ilgili, "Kazanın nasıl olduğunu gördüm. Önümde gidiyordu. 400 metre kadar önümdeydi. Bir anda uyur gibi bir şey yaptı ve bariyere daldı. Bariyerin üzerinden takla atarak yola düştü. Bayağı süratliydi. Kazadan sonra bakıp yardım ettik. Sağ olsunlar yoldan geçen doktor arkadaşlar da ilk yardım görevini yaptılar" şeklinde konuştu.

Başka bir görgü tanığı olan Bekir Rişvanoğlu da, "Biz olay yerine geldiğimizde iki üç dakika geçmişti. Arkadaş (yaralı sürücü) oradaydı. Ben geldiğimde kafasında kaskı vardı. Çıkarmaya çalıştım ama kaskını çıkaramadım. Motoru da oradaydı. Yolu kesip, ambulansa ve polise haber verdik. Sonra doktor geldi. O, sağ olsun kalbine masaj yaptı ama nabzı gitmişti" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Kaza yapan motosiklet

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Sağlık ekiplerinin kazazedeye kalp masajı yapması

-Ambulansın kaza yerinden ayrılması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
TEM Otoyolu, Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:57 Kaynak: DHA
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