Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü - Son Dakika

Kaza, Korkuteli- Antalya karayolunun Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Ş.A. yönetimindeki 48 AAH 993 plakalı motosiklet, sürücüsnün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Ş.A. ile arkasındaki arkadaşı H.S. yaşamını yitirdi.Ş.A. ve H.S.'nin cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.

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