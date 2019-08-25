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Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybetti

28 dakika önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin sürüklenerek bariyerlere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybetti, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin sürüklenerek bariyerlere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, saat 15.00 sıralarında Seydişehir-Konya Karayolunun 24. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Gülcan (40) idaresindeki 35 YAM 12 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık altmış metre sürüklenen motosiklet, sürücüsü ile birlikte bariyerlere çarparken, daha sonra motor alev aldı.


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Serkan Gülcan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye tarafından söndürülen motosiklet de kullanılamaz hale geldi. Hayatını kaybeden Gülcan'ın cenazesi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Seydişehir, Serkan, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:54 Kaynak: İHA
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