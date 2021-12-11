Motosikletiyle bariyerlere çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika

Orhangazi- Yalova kara yolu Süpürgelik mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kurye motosikleti kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre Emrah Anık (28) idaresindeki 37 AAJ 663 plakalı kurye motosikleti, Süpürgelik mevkisinde kavşağa yaklaştığında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet bariyerlere çarparak durabildi.

Motosiklet sürücüsü Emrah Anık motosikletten savrularak bariyerlerin diğer yanına düştü.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü için olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Emrah Anık ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.