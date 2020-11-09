Motosiklet çalan 2 şüpheli, 187 saatlik güvenlik kamerası incelenip, yakalandı - Son Dakika

BURSA'da, 2 motosiklet hırsızı, jandarma tarafından 187 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, yakalandı. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Hırsızlık olayı, Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. E.D., evinin depo bölümündeki motosikletinin çalındığını fark edince jandarmaya ihbarda bulundu. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. 187 saatlik görüntüleri inceleyen jandarma, şüphelilerin H.A. (17) ve E.B. (18) olduğunu belirledi. Tespit edilen adreslere jandarma, operasyon düzenledi. 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.Jandarmadaki sorgularında hırsızlığı itiraf eden H.A. ve E.B., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.