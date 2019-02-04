Motosiklet Çalan Şahıs Yakalandı
1 saat önce
Batman'da, yol kenarında park halinde bulunan bir motosiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.
Batman
'da, yol kenarında park halinde bulunan bir motosiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Polis
tarafından fark edilen hırsızlık olayı sonrası motosiklet sahibine teslim edilirken, şahıs gözaltına alındı.
Batman Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devriye sırasında bir şahsın plakasız mavi renkli motoru sürükleyerek götürdüğünü fark etmesi üzerine şahsı durdurdu. Yapılan kontrolde motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Yakalanan yaşı küçük şahıs gözaltına alınırken motosiklet sahibine teslim edildi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:45 Kaynak: İHA
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