Son Dakika Haberleri: Motosiklet Çalan Şahıs Yakalandı

Motosiklet Çalan Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Batman'da, yol kenarında park halinde bulunan bir motosiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

Motosiklet Çalan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Batman'da, yol kenarında park halinde bulunan bir motosiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Polis tarafından fark edilen hırsızlık olayı sonrası motosiklet sahibine teslim edilirken, şahıs gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devriye sırasında bir şahsın plakasız mavi renkli motoru sürükleyerek götürdüğünü fark etmesi üzerine şahsı durdurdu. Yapılan kontrolde motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Yakalanan yaşı küçük şahıs gözaltına alınırken motosiklet sahibine teslim edildi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:45 Kaynak: İHA

Polis, Batman, 3. Sayfa
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