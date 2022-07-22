Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı'na çalınan motosikletle ilgili çalışma başlattı. Motosikletin çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikleti çalan şahsın S.D. olduğunu belirledi. Fiziki takip yapılması sonucu adresi belirlenen şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan baskınla gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Hisarcık, Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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