Motosiklet çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Motosiklet çalan şüpheli yakalandı

22.07.2022 09:26
Motosiklet çalan şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet çalan şüpheli yakalandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet çalan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı'na çalınan motosikletle ilgili çalışma başlattı. Motosikletin çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikleti çalan şahsın S.D. olduğunu belirledi. Fiziki takip yapılması sonucu adresi belirlenen şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan baskınla gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
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Polis helikopteri, ameliyat olması gereken Muhammed için havalandı Polis helikopteri, ameliyat olması gereken Muhammed için havalandı Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi
Kaynak: İHA

Motosiklet, Hisarcık, Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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