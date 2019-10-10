Son Dakika Haberleri: Motosiklet çalan şüpheliler araç yıkamada yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet çalan şüpheliler araç yıkamada yakalandı

Motosiklet çalan şüpheliler araç yıkamada yakalandı

19 dakika önce

Konya'da farklı adreslerden motosiklet çalan şahısları tespit eden polis ekipleri, şüphelilerden ikisini çalmaya çalıştıkları sırada bir şüpheliyi ise evinde yakaladı.

Motosiklet çalan şüpheliler araç yıkamada yakalandı, System.String[]

Konya'da farklı adreslerden motosiklet çalan şahısları tespit eden polis ekipleri, şüphelilerden ikisini çalmaya çalıştıkları sırada bir şüpheliyi ise evinde yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Meram ve Karatay ilçelerindeki farklı adreslerden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede devriye atan Meram Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin, "dur" ihtarında bulundukları bir motosikletin kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Kısa süren kovalamaca sonrası şüpheliler Karatay ilçesi Piri Esad Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda bulunan araç yıkama bölümüne saklanmak istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler A.Ç. (17) ve S.Ö. (17), diğer motosikleti de arkadaşları S.Ç'nin (17) çaldığını itiraf etti. Diğer şüpheli S.Ç. ise evinde gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA

Karatay, Meram, Konya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:32 Kaynak: İHA
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