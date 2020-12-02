Motosiklet çalan zanlı yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde motosiklet çalan 2 zanlıdan biri yakalanırken, diğer zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre motosikletini evin önüne park eden İ.Ç. isimli şahıs, döndüğünde yerinde olmadığını gördü. Motosikletin çalındığını anlayan şahıs, polise haber verdi. Olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada motosikletin İ.E. ve M.A.K. tarafından çalındığını belirledi. İ.E. polis tarafından yakalanırken M.A.K.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA