Motosiklet çaldıkları öne sürülen 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Motosiklet çaldıkları öne sürülen 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Motosiklet çaldıkları öne sürülen 3 zanlıdan biri tutuklandı

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla teslim olan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla teslim olan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Yaşardoğu Mahallesi'nde motosiklet çaldıklarını öne süren R.Ç, E.A. ve Y.A, Polis İmdat hattını arayarak teslim olmak istediklerini belirtti.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, yaşlarının küçük olmasının belirlenmesinin ardından Çocuk Şubesine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

E.A. ve Y.A. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Terk edilmiş halde bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Motosiklet çaldıkları öne sürülen 3 zanlıdan biri tutuklandı

İlkadım, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:07 Kaynak: AA
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