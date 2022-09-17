Motosiklet çarpan hamile kadın ve karnındaki ikiz bebekler yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Motosiklet çarpan hamile kadın ve karnındaki ikiz bebekler yaşamını yitirdi

17.09.2022 20:43
Motosiklet çarpan hamile kadın ve karnındaki ikiz bebekler yaşamını yitirdi

Antalya'da bebek arabasıyla yolun karşısına geçerken motosiklet çarpan hamile kadın, karnındaki bebekleriyle birlikte hastanede can verdi. Bebek arabasındaki 1 yaşındaki çocuk da ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesinde bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeyen çalışan hamile Ceylan Poyraz'a, M.K. idaresindeki 07 BBH 698 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle hamile kadın yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve ikiz bebeklere hamile olduğu belirtilen Ceylan Poyraz doktorların tüm müdahalesine rağmen bebekleriyle birlikte hayatını kaybetti.

Motosikletin çarptığı hamile kadın, karnındaki ikiz bebekleriyle birlikte can verdi

YAYA GEÇİDİNDEN GEÇMEYE ÇALIŞIYORLARDI

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde hamile anne bebek arabasıyla yaya geçidinden karşıya geçmek istiyor. Hamile kadının yolun karşısına geçmesine birkaç adım kala süratle ilerleyen motosikleti görerek hızlanmasına rağmen motosikletin çarptığı görülüyor.

Motosikletin çarptığı hamile kadın, karnındaki ikiz bebekleriyle birlikte can verdi

1 YAŞINDAKİ BEBEĞİN KAFASINDA KIRIK VAR

Öte yandan, kaza anında bebek arabasında bulunan 1 yaşındaki Ayaz bebeğin kafatasında kırık olduğu belirtildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine alınan Ayaz bebeğin hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi. Kazayı duyarak olay yerine gelen aile üyeleri sinir krizi geçirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Motosikletin çarptığı hamile kadın, karnındaki ikiz bebekleriyle birlikte can verdi
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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet çarpan hamile kadın ve karnındaki ikiz bebekler yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet çarpan hamile kadın ve karnındaki ikiz bebekler yaşamını yitirdi - Son Dakika
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