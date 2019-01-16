Son Dakika Haberleri: Motosiklet Çarpan Minik Zeliha Yaralandı

Motosiklet Çarpan Minik Zeliha Yaralandı

1 saat önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, caddede annesi ve kardeşi ile birlikte yürüyen Zeliha Arba'ya (4) motosiklet çarptı.

Motosiklet Çarpan Minik Zeliha Yaralandı, System.String[]
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, caddede annesi ve kardeşi ile birlikte yürüyen Zeliha Arba'ya (4)  motosiklet çarptı. Başından yaralanan çocuk tedaviye alınırken, çevredekilerin tepkisi nedeniyle kaçan sürücü aranıyor.

Kaza, dün Kaynarca Caddesi üzerinde meydana geldi. Kardeşiyle birlikte annesi Serap Arba'nın elinden tutarak Gazi Orhanbey Camii önünden ana yol istikametine yürüyen Zeliha Arba'ya aynı istikamette seyreden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet çarptı. Yola düşen ve başından yaralanan küçük kız için 112 Acil Servis ve polisten yardım istendi. Annesinin kucağında ambulans bekleyen küçük Zeliha, sağlık ekinin müdahalesinden sonra Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük Zeliha'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

POLİS, SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

Kaza sonrasında motosikletini yol kenarına park eden ve çarptığı çocuğun yanına gelen sürücü, çevredekilerin tepkisi üzerine motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis, motosikleti ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:00 Kaynak: DHA

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