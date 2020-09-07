Motosiklet çarpmasıyla felç kaldı, fizik tedavi umut oldu - Son Dakika

Motosiklet çarpmasıyla felç kaldı, fizik tedavi umut oldu

İZMİR'de motosiklet çarptıktan sonra yatağa bağımlı yaşamaya başlayan yüzde 100 engelli Mehmet Sürer (36) hayırsever iş insanının desteği ile Ankara'da özel hastanede fizik tedavi görmeye başladı.

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İZMİR'de motosiklet çarptıktan sonra yatağa bağımlı yaşamaya başlayan yüzde 100 engelli Mehmet Sürer (36) hayırsever iş insanının desteği ile Ankara'da özel hastanede fizik tedavi görmeye başladı. Emine Sürer, eşinin yavaş yavaş elleri ve ayaklarını hareket ettirmeye başladığını söyledi.

İzmir'de özel bir tekstil firmasında çalışan Mehmet Sürer, Ağustos 2018'de tatile giden ailesini Diyarbakır'dan otobüsle almak için otogara giderken caddede ters yönden gelen motosikletin çarpması üzerine yere düşüp, kafasını çarptı. Çevresindekilere 'bir şeyim yok' deyip otogara giden ve otobüse binen Sürer, Manisa'nın Salihli ilçesinde fenalaştı. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle otobüsten ambulansa alınarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sürer'in, beyninde ciddi hasar oluştuğu belirlendi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Sürer, burada bilinci kapalı yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kaldı. Sürer, uyandığında konuşma, yürüme, yemek yeme gibi birçok yetisini kaybederken, tedavisinin ardından taburcu edildi ve yatağa mahkum yaşamaya başladı. Kendisine söylenenleri anlayabilen, yüzde yüz engelli malulen emekli Sürer, midesine takılan tüp yardımıyla, mamayla beslenebiliyor.

ANKARA'DA TEDAVİYE ALINDI?Çocukları Esma (13), İslam (9) ve 2.5 yaşındaki ikiz kız çocukları Melisa ve Esila'ya hem annelik hem de babalık yapmaya başlayan Emine Sürer, eşinin fizik tedavi görmesi için yardım istedi. Ankara'da oturan iş insanı Fuat Pekdane, Emine Sürer'in basında yer alan talebine cevap verip, eşinin tedavisini üstlendi. Lojistik firması sahibi Fuat Pekdane, Mehmet Sürer'in önce İzmir'de hastaneye yatışını sağladı. Pandemi nedeniyle hastanedeki tedavi yarıda kalınca bu kez Mehmet Sürer'in, Ankara'da özel bir hastaneye sevk edilmesini sağladı. Mehmet Sürer, Ankara'daki özel hastanede 4 aydır fizik tedavi görüyor. Sürer, gördüğü tedaviyle ellerini ve ayaklarını kısmen hareket ettirmeye başladı. 'EŞİM DÜZELMEYE BAŞLADI'Hayırsever iş insanını yardımıyla hastane yakınında kiraladığı evde çocuklarıyla kalan ve sık sık eşini ziyaret eden Emine Sürer, "Eşim burada 4 aydır tedavi altında. Buraya geldikten sonra daha iyi oldu, yemek yemeye başladı. Çorba, yoğurt, muhallebi yemeye başladı. Yavaş yavaş elleri ve ayakları düzelmeye başladı. Bilinci gayet iyi her şeyi anlıyor, buraya getirdiğimizden beri çok daha iyi oldu. İnşallah daha da iyi olacak, ayağa kalkacağı günleri de görürüz diye umut ediyorum" diye konuştu.'İMKANI BİZ SUNDUK, ŞİFAYI RABBİM VERECEK'Fuat Pekdane ise, Sürer ailesinin durumunu televizyonda izlediğini ve yaşadıkları durumdan çok etkilendiğini belirterek, "Televizyonda izlediğimde küçük bir çocuğu vardı ve babasının kucağına girmeye sarılmaya çalışıyordu. Aynı yaşlarda benim de bir evladım var, yarın onun yerinde ben de olabilirim. Sapa sağlamdı, motosiklet kazasından dolayı yatağa mahküm oldu. Çaresiz ve mağdur bir aileydi, imkanlarımız dahilinde yardımcı olmak istedim. 1,5 yıllık bir tedavi süreci var. İmkanı biz sunduk, şifayı Rabbim verecek" diye konuştu.


Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosiklet çarpmasıyla felç kaldı, fizik tedavi umut oldu - Son Dakika

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