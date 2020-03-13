Motosiklet, ciple çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Motosiklet, ciple çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Motosiklet, ciple çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, cipi sağdan geçmek isteyen motosikletin sürücüsü Mevlüt Can Kılcı (15) yaşamını yitirdi, arkasında oturan 2 arkadaşı da yaralandı.

Motosiklet, ciple çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, cipi sağdan geçmek isteyen motosikletin sürücüsü Mevlüt Can Kılcı (15) yaşamını yitirdi, arkasında oturan 2 arkadaşı da yaralandı.

Kaza, saat 11.10 sıralarında Yarenler Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı'nda meydana geldi. Mevlüt Can Kılcı, yönetimindeki plakasız motosikletle, Orhan Ö.'nün kullandığı 06 FD 7668 plakalı cipi, iddiaya göre sağından sollamak isterken aracın aynasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet refüje savruldu. Kazada başında kask bulunmayan Mevlüt Can Kılcı ve arkasında oturan Hakkı Cura(14) ve Batuhan Yıldırım(14)  yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mevlüt Can Kılcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Orhan Ö. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Soruşturma sürüyor.


Mevlüt Can, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:54 Kaynak: DHA
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