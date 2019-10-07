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Motosiklet çocuğa çarptı: 1 yaralı

28 dakika önce

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki kız çocuğuna çarptı.

Motosiklet çocuğa çarptı: 1 yaralı, System.String[]

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.


Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen kazada Ahmet K. yönetimindeki 27 SK 043 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Merve Halil'e (6) çarptı. Yaralanan kız çocuğu, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından önce İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Şehitkamil devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Yaralı küçük kız, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Yeni Mahalle, Gaziantep, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:37 Kaynak: İHA
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