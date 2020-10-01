Motosiklet, çöp konteynerine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Motosiklet, çöp konteynerine çarptı: 2 yaralı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü Yiğit Can A. ve yolcu konumundaki Hasan Basri A., yaralandı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü Yiğit Can A. ve yolcu konumundaki Hasan Basri A., yaralandı. Kaza yerinde inceleme yapan mahalle bekçileri ve polisler, devrilen motosikletin yanında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olay, saat 02.30 sıralarında Mahir Alp Boydak Bulvarı Demir Köprü yakınlarında meydana geldi. Yiğit Can A. yönetimindeki 01 COA 28 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu çöp konteynerine çarpıp, devrildi. Kazada, sürücü Yiğit Can A. ağır yaralanırken, yolcu konumundaki Hasan Basri A. ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. Yaralı sürücü, çağrılan ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan kaza yerinde inceleme yapan polis ve mahalle bekçileri, devrilen motosikletin yanında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Öte yandan kaza yerinde inceleme yapan polis ve mahalle bekçileri, devrilen motosikletin yanında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Polis, kaza ve ele geçirilen ruhsatsız tabancayla ilgili soruşturma başlattı.



Son Dakika

Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı

Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var

Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı

Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi

Domuz saldırısına uğrayan kadın kanlar içerisinde kaldı

RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi

Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı

Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu