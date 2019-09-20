Motosiklet denetimleri aralıksız sürüyor
50 dakika önce
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından motosiklet denetimleri aralıksız devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:07 Kaynak: İHA
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından motosiklet denetimleri aralıksız devam ediyor.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde evrak eksiği bulunan ve trafiğe uygun olmayan motosikletlere el konuldu. Motosikletler, çekiciye yüklenerek otoparka çekildi. Motosiklet denetimlerinin hız kesmeden devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN
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