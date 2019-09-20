Son Dakika Haberleri: Motosiklet denetimleri aralıksız sürüyor
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Motosiklet denetimleri aralıksız sürüyor

50 dakika önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından motosiklet denetimleri aralıksız devam ediyor.

Motosiklet denetimleri aralıksız sürüyor, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından motosiklet denetimleri aralıksız devam ediyor.


Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde evrak eksiği bulunan ve trafiğe uygun olmayan motosikletlere el konuldu. Motosikletler, çekiciye yüklenerek otoparka çekildi. Motosiklet denetimlerinin hız kesmeden devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Motosiklet, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:07 Kaynak: İHA
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