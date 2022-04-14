Motosiklet denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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Motosiklet denetimleri devam ediyor

14.04.2022 16:46
Motosiklet denetimleri devam ediyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 'Oto Hırsızlığı, Motosiklet Hırsızlığı' suçları ile mücadele bünyesinde yapılan denetimler aralıksız devam ediyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 'Oto Hırsızlığı, Motosiklet Hırsızlığı' suçları ile mücadele bünyesinde yapılan denetimler aralıksız devam ediyor.

'Oto Hırsızlığı, Motosiklet Hırsızlığı' suçları ile mücadele bünyesinde 'çalıntı, trafikten çekme belgeli, hurda ayrılmış, plakasız, şüpheli vb' gibi araçların bulunması, suça karışan şahıs yada şahısların yakalanması amacıyla kuş grubu otomobil, sepetli veya sonradan römork ilave edilerek maksadı haricinde kullanılan motosikletler üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Devriye Ekipler Amirliği, Motosikletli Timler Amirliği ile Trafik Denetle Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde; 47 motosiklet, 88 araç ve 156 şahsın sorgusu yapıldı. 2 araç ile 2 adet motosiklet trafikten men edildi, trafik yönünden 9 adet araca ise 31 bin 757 TL cezai işlem uygulandı. - KAYSERİ

Motosiklet denetimleri devam ediyor
Motosiklet denetimleri devam ediyor
Motosiklet denetimleri devam ediyor
Motosiklet denetimleri devam ediyor

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosiklet, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet denetimleri devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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