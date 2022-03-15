Motosiklet denetimleri hız kazandı - Son Dakika
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Motosiklet denetimleri hız kazandı

15.03.2022 16:33
Motosiklet denetimleri hız kazandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri, motosiklet sürücüleri üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri, motosiklet sürücüleri üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetlemede 78 motor sürücüsü kontrol edildi, eksikliği görülen 7 sürücüye ceza işlem uygulandı

Bandırma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince şehrin farklı noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirdiler. Motosiklet kullanımının artması sonrasında meydana gelen kazaları azaltmak ve can güvenliğini sağlamak amacıyla Bandırma Emniyet Müdürlüğü tarafından motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirildi. Trafik kazalarında en çok ölüm oranının motosiklette bulunması sebebiyle yapılan uygulamada motosiklet sürücüleri bilgilendirildi. Motosiklet sürücülerini durduran polis ekipleri, kask, ehliyet, ruhsat ve muayene sorgulamalarını gerçekleştirdi. Kaskı olmayan ve eksik evrakları bulunan sürücülere ceza işlem uygulandı. Polis ekipleri motosiklet sürücülerini kasksız sürüş yapmama konusunda uyardı. Uygulamada kask takmayan ve ehliyetsiz sürücülere ceza kesildi. - BALIKESİR

Motosiklet denetimleri hız kazandı
Motosiklet denetimleri hız kazandı

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Trafik Şube Müdürlüğü, Motosiklet, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet denetimleri hız kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet denetimleri hız kazandı - Son Dakika
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