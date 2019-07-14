Son Dakika Haberleri: Motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

4 saat önce

AKSARAY'da, kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin sürücüsü Cemil Keser (26) ağır yaralanırken, arkasında oturan yakını Asım Keser (25) yaşamını yitirdi.

Motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
AKSARAY'da, kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin sürücüsü Cemil Keser (26) ağır yaralanırken, arkasında oturan yakını Asım Keser (25) yaşamını yitirdi. İkilinin kasklarının takılı olmadığ belirlendi.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Elmacık köyünde meydana geldi. Cemil Keser yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada başlarında kask bulunmayan sürücü Keser ile arkasında oturan yakını Asım Keser ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Asım Keser, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cemil Keser'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Aksaray
Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:04 Kaynak: DHA
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