Motosiklet devrildi: 1 ölü

Konyanın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.
Konya-Seydişehir kara yolunun 24'üncü kilometresinde Serkan Gülcan (40) idaresindeki 35 YAM 12 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Motosikletin devrilmesi sonucu savrularak bariyerlere çarpan Gülcan, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından alev alan motosiklet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gülcan'ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.