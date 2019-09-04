Son Dakika Haberleri: Motosiklet devrildi 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Motosiklet devrildi 1 ölü

6 saat önce

Motosiklet devrildi 1 ölüAKSARAY'da kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin sürücüsü Önder Bozgoz( 21) yaşamını yitirdi.

Motosiklet devrildi 1 ölü

AKSARAY'da kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin sürücüsü Önder Bozgoz( 21) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Eskil ilçesi Esmekya yolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Önder Bozgoz yönetiminizdeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp, devrildi. Durumu fark eden tarlada çalışan bir çiftçi, sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başında kask bulunmayan sürücü Bozgoz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozgoz'un cansız bedeni otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Motosiklet, Eskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dövülerek öldürülen minik Eymen'in cenaze namazını kıldıran imam, tabutu öptü
Cezaevinden izinli çıkıp, eşini öldüren zanlı: beni aldattı Kartal'da 21 kişinin öldüğü çöken binaya ilişkin yeni soruşturma: 16 belediye çalışanı şüpheli Eymen'in katil annesinin para karşılığı ilişkiye girdiği ortaya çıktı! Devletin çocuğa el koymaması tartışma yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 01:15:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet devrildi 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]