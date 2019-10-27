Son Dakika Haberleri: Motosiklet devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Motosiklet devrildi: 2 yaralı

Motosiklet devrildi: 2 yaralı

37 dakika önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ'dan Keban istikametine giden Mehmet Kadir Atalay yönetiminde 23 AAS 477 plakalı motosiklet Çalık Köyü Süleymanlı mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Atalay ile Ümit Mustafa Küçük (30) 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

Motosiklet devrildi: 2 yaralı

Mehmet Kadir, Süleymanlı, Elazığ, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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