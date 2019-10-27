Motosiklet devrildi: 2 yaralı
37 dakika önce
Elazığ'ın Keban ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:22 Kaynak: AA
Elazığ'ın Keban ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ'dan Keban istikametine giden Mehmet Kadir Atalay yönetiminde 23 AAS 477 plakalı motosiklet Çalık Köyü Süleymanlı mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Atalay ile Ümit Mustafa Küçük (30) 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika: Trump canlı yayında tüm dünyaya duyurdu: Bağdadi, intihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü HDP'den, Davutoğlu ve Babacan'ın partileriyle ilgili ilginç tespit: Seçmen, aslı varken neden yedeği ile uğraşsın?