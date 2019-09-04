Son Dakika Haberleri: Motosiklet devrildi; kasksız sürücü öldü
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Motosiklet devrildi; kasksız sürücü öldü

6 saat önce

AKSARAY'da, kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Önder Bozgoz (21), yaşamını yitirdi.

Motosiklet devrildi; kasksız sürücü öldü, System.String[]

AKSARAY'da, kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Önder Bozgoz (21), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Eskil ilçesi Esmekya yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Önder Bozgoz yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp, devrildi. Tarlada çalışırken kazayı gören çiftçi, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, başında kask bulunmayan sürücü Bozgoz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Önder Bozgoz'un cansız bedeni, otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:31 Kaynak: DHA
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