Son Dakika Haberleri: Motosiklet Devrildi; Sürücü ile Hamile Eşi Yaralandı

Motosiklet Devrildi; Sürücü ile Hamile Eşi Yaralandı

9 dakika önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Yavuz Karagöz (38) ile hamile eşi Gülcan Evren Karagöz (38) yaralandı.

Motosiklet Devrildi; Sürücü ile Hamile Eşi Yaralandı, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Yavuz Karagöz (38) ile hamile eşi Gülcan Evren Karagöz (38) yaralandı.

?Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Yeşil Mahalle Şehitler Parkı yakınlarında meydana geldi. Yavuz Karagöz yönetimindeki 09 R 3643 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Karagöz ile arkasındaki 7 aylık hamile eşi Gülcan Evren Karagöz yaralandı.

Karagöz çifti, çağırılan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yavuz Karagöz ve Gülcan Evren Karagöz ile karnındaki bebenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:32 Kaynak: DHA

Nazilli, Aydın, Evren, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor Yenikapı Mitingindeki Kalabalık Binali Yıldırım'ı Mest Etti: Harikasınız! Erdoğan, Yenikapı Miting Alanına Bir Aşk Hikayesi Şarkısıyla Giriş Yaptı Tansu Çiller, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Mitingi İçin Alana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 15:41:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet Devrildi; Sürücü ile Hamile Eşi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]