Motosiklet Devrildi; Sürücü ile Hamile Eşi Yaralandı
9 dakika önce
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Yavuz Karagöz (38) ile hamile eşi Gülcan Evren Karagöz (38) yaralandı.
AYDIN'ın Nazilli
ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Yavuz Karagöz (38) ile hamile eşi Gülcan Evren
Karagöz (38) yaralandı.
?Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Yeşil Mahalle Şehitler Parkı yakınlarında meydana geldi. Yavuz Karagöz yönetimindeki 09 R 3643 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Karagöz ile arkasındaki 7 aylık hamile eşi Gülcan Evren Karagöz yaralandı.
Karagöz çifti, çağırılan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yavuz Karagöz ve Gülcan Evren Karagöz ile karnındaki bebenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:32 Kaynak: DHA
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