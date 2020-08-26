Motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Pazaryeri ilçe merkezi Bursa Caddesi üzerinde seyir halindeki 35 N 5512 plakalı motosiklet sürücüsü C.B., belediye önüne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazanın motosikletin önüne aniden çıkan bir araca çarpmamak için yaşandığı iddia edildi.

Öte yandan olay yerine Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'de gelirken, sürücünün olay yeri yakınlarında bulunan kızını sakinleştirmeye çalıştı. - BİLECİK