Domuz sürüsüne dalan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Domuz sürüsüne dalan motosiklet sürücüsü yaralandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola çıkan domuz sürüsüne çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, kırsal Konurlar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Refik Ç. idaresindeki 16 F 3488 plakalı motosiklet, aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarparak devrildi. Domuzlar kaçışırken, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı şahıs, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.
Kaynak: İHA
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