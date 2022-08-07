- Motosiklet düğün konvoyundaki minibüse çarptı; o anlar kamerada
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan motosiklet, düğün konvoyundaki minibüse yandan çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza Burhaniye mahallesi Parkyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Yusuf Mert Yakşi yönetimindeki 16 AUD 138 plakalı motosiklet, cadde üzerinden Yücel sokağa manevra yapan Arslan İneyönetimindeki 34 LOU 20 plakalı minibüse yandan çarptı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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