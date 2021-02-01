Motosiklet, ehliyet sınavı sırasında sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Motosiklet, ehliyet sınavı sırasında sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 2 yaralı
01.02.2021 16:08
Motosiklet, ehliyet sınavı sırasında sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 2 yaralı Samsun'da motosikletin ehliyet sınavı sırasında sürücü adayının kullandığı otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Motosiklet, ehliyet sınavı sırasında sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 2 yaralı
SAMSUN - Samsun'da motosikletin ehliyet sınavı sırasında sürücü adayının kullandığı otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Siteler Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Ö.idaresindeki 55 ACM 16 plakalı motosiklet, ehliyet almak için direksiyon sınavına giren sürücü adayı Feride Ş.'nin kullandığı 55 AJL 52 plakalı sürücüsü kursuna ait otomobile arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Eren Ö. ile yanında bulunan Soner A. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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