Motosiklet, ehliyet sınavı sırasında sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Motosiklet, ehliyet sınavı sırasında sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 2 yaralı

01.02.2021 16:08

Motosiklet, ehliyet sınavı sırasında sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 2 yaralı Samsun'da motosikletin ehliyet sınavı sırasında sürücü adayının kullandığı otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Motosiklet, ehliyet sınavı sırasında sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da motosikletin ehliyet sınavı sırasında sürücü adayının kullandığı otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Siteler Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Ö.idaresindeki 55 ACM 16 plakalı motosiklet, ehliyet almak için direksiyon sınavına giren sürücü adayı Feride Ş.'nin kullandığı 55 AJL 52 plakalı sürücüsü kursuna ait otomobile arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Eren Ö. ile yanında bulunan Soner A. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet, ehliyet sınavı sırasında sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, ehliyet sınavı sırasında sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, ehliyet sınavı sırasında sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, ehliyet sınavı sırasında sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 2 yaralı

Motosiklet, Ehliyet, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet, ehliyet sınavı sırasında sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaşlı Lens, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Okul Öncesi Öğretmeni Didem İslamoğlu: Bir çocuğun hareketli olması hiperaktif olduğu anlamına gelmiyor Manisa'da ölü bulunan 4 gençten biri olan Muharrem Zengin, son yolculuğuna uğurlandı Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü Külliye'nin bahçesinde test etti Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti
Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi         
17:11
Londra'da eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldüren Türk, müebbet hapis cezası aldı Londra'da eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldüren Türk, müebbet hapis cezası aldı         
16:50
Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
16:42
İzmir'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha İzmir'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha         
16:32
ABD polisi 9 yaşındaki kız çocuğunu biber gazı sıkarak gözaltına aldı ABD polisi 9 yaşındaki kız çocuğunu biber gazı sıkarak gözaltına aldı         
16:14
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Polis, korona önlemlerini hiçe sayan 92 kişilik grubun cinsel ilişki partisine baskın düzenledi Polis, korona önlemlerini hiçe sayan 92 kişilik grubun cinsel ilişki partisine baskın düzenledi         
15:26
Hatalı park eden savcının aracına not bırakınca gözaltına alınmıştı! Avukatı konuştu: Nazik bir not 'tehdit' sayıldı Hatalı park eden savcının aracına not bırakınca gözaltına alınmıştı! Avukatı konuştu: Nazik bir not 'tehdit' sayıldı         
14:39
Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı "Hamileyim" diye kandıran kadın mahkemede hesap verecek         
14:24
Darbe yapılan Myanmar'da nasıl bir siyasal hayat var? İşte adım adım kaosa götüren süreç Darbe yapılan Myanmar'da nasıl bir siyasal hayat var? İşte adım adım kaosa götüren süreç         
14:18
Sigara ve alkol kullanımıyla mücadelede yeni yasaklar geliyor! Nargile kafe ve meyhanelerin isimleri değişecek Sigara ve alkol kullanımıyla mücadelede yeni yasaklar geliyor! Nargile kafe ve meyhanelerin isimleri değişecek         
14:17
Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar         
14:02
Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada         
11:31
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 17:43:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosiklet, ehliyet sınavı sırasında sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei