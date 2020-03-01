Motosiklet Endüstrisi Derneği'nin yeni başkanı Başarı Erbaş oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Motosiklet Endüstrisi Derneği'nin yeni başkanı Başarı Erbaş oldu - Son Dakika Ekonomi

Motosiklet Endüstrisi Derneği'nin yeni başkanı Başarı Erbaş oldu

7 saat önce

Motosiklet Endüstrisi Derneği'nin (MOTED) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeni dönem başkanlığına Başarı Erbaş seçildi.

Motosiklet Endüstrisi Derneği'nin yeni başkanı Başarı Erbaş oldu, System.String[]

Motosiklet Endüstrisi Derneği'nin (MOTED) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeni dönem başkanlığına Başarı Erbaş seçildi.

MOTED'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başarı Erbaş, 2018'de yapılan sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.

Erbaş, MOTED üyelerinin birçoğunda güvenli sürüş eğitim merkezleri olduğuna işaret ederek, bu eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması, altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda aksiyon planları üzerinde çalışmaya başladıklarını kaydetti.

MOTED'in B Planı olan, 2020 yılında B sınıfı ehliyetler ile 125 cc ye kadar olan motosikletlerin kullanılabilmesiyle ilgili gerekli çalışmaların başlatılacağını aktaran Erbaş, "MOTED olarak Avrupa'da gündemde olan bu gelişmenin Türkiye'de de uygulanabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını ilgili kurumlar ile birlikte yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

Son dönemde sektörde yaşanan daralmaya rağmen İstanbul'da gözlenen yüzde 5 büyümenin umut verici olduğunu belirten Erbaş, son dönemdeki satış trendlerinin Türkiye'de ağırlıklı olarak yüzde 32 ile 101-125 cc ve yüzde 31 ile 0-50 cc motosikletler yönünde olduğunu kaydetti.

Motosiklet, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de göçmen hareketliliği başladı
Koronavirüs basketbola da sıçradı! NBA ve Euroleague... Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet'in maçları Koronavirüs nedeniyle ertelendi Sputnik Türkiye'nin gözaltına alınan yayın yönetmeni ve 3 çalışanı serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 19:11:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosiklet Endüstrisi Derneği'nin yeni başkanı Başarı Erbaş oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]