Motosiklet Endüstrisi Derneği'nin yeni başkanı Başarı Erbaş oldu

Motosiklet Endüstrisi Derneği'nin (MOTED) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeni dönem başkanlığına Başarı Erbaş seçildi.

MOTED'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başarı Erbaş, 2018'de yapılan sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.

Erbaş, MOTED üyelerinin birçoğunda güvenli sürüş eğitim merkezleri olduğuna işaret ederek, bu eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması, altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda aksiyon planları üzerinde çalışmaya başladıklarını kaydetti.

MOTED'in B Planı olan, 2020 yılında B sınıfı ehliyetler ile 125 cc ye kadar olan motosikletlerin kullanılabilmesiyle ilgili gerekli çalışmaların başlatılacağını aktaran Erbaş, "MOTED olarak Avrupa'da gündemde olan bu gelişmenin Türkiye'de de uygulanabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını ilgili kurumlar ile birlikte yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

Son dönemde sektörde yaşanan daralmaya rağmen İstanbul'da gözlenen yüzde 5 büyümenin umut verici olduğunu belirten Erbaş, son dönemdeki satış trendlerinin Türkiye'de ağırlıklı olarak yüzde 32 ile 101-125 cc ve yüzde 31 ile 0-50 cc motosikletler yönünde olduğunu kaydetti.