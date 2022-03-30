Motosiklet faciasından acı haber geldi - Son Dakika
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Motosiklet faciasından acı haber geldi

30.03.2022 08:47

Düzce'de akşam saatlerinde motosikletin yaya ve bisiklete çarpması ile 3 kişinin yaralandığı kazadan acı haber geldi.

Düzce'de akşam saatlerinde motosikletin yaya ve bisiklete çarpması ile 3 kişinin yaralandığı kazadan acı haber geldi. Kazada ağır yaralanan 17 yaşlındaki bisiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'de Düzce- Zonguldak D-655 karayolu Beyciler Kavşağı'nda meydana gelen kazada Zonguldak istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan Emrah I. idaresindeki 34 ELL 461 plakalı motosiklet, 17 yaşındaki K.Ö. idaresindeki bisiklet ile yaya olduğu ileri sürülen R.K.'ya çarpmıştı. Çarpışmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü metrelerce savrulurken, R.K. ile Emrah I. yaralanmıştı.

Kazanın ardından yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

ACI HABER GECE SAATLERİNDE GELDİ

Hastaneye kaldırılarak Düzce Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan bisiklet sürücüsü 17 Yaşındaki Kadir Özçelik'ten acı haber gece saatlerinde geldi. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Kadir Özçelik yaşamını yitirdi.

(Selçuk Akyol – Enes Bektaş-İHA)

Motosiklet faciasından acı haber geldi
Motosiklet faciasından acı haber geldi
Motosiklet faciasından acı haber geldi

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Zonguldak, Bisiklet, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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