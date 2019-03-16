Motosiklet Federasyonundan "Vefa" Sezonu

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), bu sezon yapılacak tüm yarışları "vefa yarışı" kapsamında hayatını kaybeden sporcular anısına düzenleyecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), bu sezon yapılacak tüm yarışları "vefa yarışı" kapsamında hayatını kaybeden sporcular anısına düzenleyecek.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bu çerçevedeki ilk yarış 23-24 Mart tarihlerinde İzmir'in Urla ilçesinde gerçekleştirilecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası olacak. Bu yarış Burak Özel ve Özgürcan Gözmen anısına yapılacak.



Urla ilçesindeki Titus-Feronia Doğa ve Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası 23 Mart Cumartesi günü Urla meydanından başlayacak. Şampiyona daha sonra Urla Yağcılar köyü Narlıbahçe mevkindeki Titus Feronia Yarış Parkuru'nda sıralama yarışıyla tamamlanacak.



Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Urla Yarışı, 24 Mart Pazar günü saat 10.30'da start alacak. İki turluk seyirci etabından sonra insan ve doğa mücadelesi örneklerinin sergileneceği zorlu parkurda devam edecek.



"Şampiyonlar Gecesi" Urla'da



TMF, 2018 yılında sınıflarının en iyilerine kupaların verileceği "Şampiyonlar Gecesi"ni 23 Mart Cumartesi günü İzmir'in Urla ilçesinde düzenleyecek.



Hakan Çeken Kültür Merkezi'ndeki tören saat 18.00'de başlayacak.

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